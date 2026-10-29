Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный
Представляем планшет Honor — мощный и стильный гаджет для работы и развлечений. Этот планшет от известного бренда Honor оснащен внушительной встроенной памятью 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество приложений, фото и видео. Планшет имеет впечатляющий 12,3-дюймовый экран, обеспечивающий яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра фильмов и видеоконференций. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. С сердцем в виде процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, планшет обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже в режиме многозадачности. Оперативная память 12 Гб дополнительно гарантирует плавное функционирование всех приложений. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется солидной встроенной памятью, а фронтальная камера на 9 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Планшет выполнен в изящном черном цвете с металлическим корпусом, придающим ему элегантный и современный вид. Емкий аккумулятор на 10050 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, а быстрая зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Несмотря на отсутствие стилуса в комплекте, планшет легко управляется касаниями пальцев, что делает его удобным в использовании как в работе, так и в развлечениях. Этот планшет Honor сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, отвечая всем требованиям современного пользователя.
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Теги товара: На Android
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Теги товара: На Android
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