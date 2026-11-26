Планшет Durabook R11 Field G2 8/256Gb 11.6" (R1G1P2DEBAXX) black
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Durabook R11 Field
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Windows 11 Pro
Процессор
Intel Core i5-1235U
Количество ядер процессора
10
Оперативная память
8 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
295 060 руб.
В наличии
Код товара: 732661
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
295 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Партномер для планшетов
R1G1P2DEBAXX
Линейка
Durabook R11 Field
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Windows 11 Pro
Процессор
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, МГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Емкость аккумулятора
3950
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
299 x 192 x 20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Durabook R11 Field G2 8/256Gb 11.6" (R1G1P2DEBAXX) black
В планшетах R11 используются новейшие процессоры Intel 12 поколения с графическими адаптерами Intel Iris Xe, обеспечивающие выдающиеся для столь компактного форм-фактора производительность и качество изображения. В дополнение к этому возможности по высокоскоростной передаче данных, предоставляемые Thunderbolt 4, Intel® Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.3, обеспечивают плавную обработку информации в любой момент времени. При толщине всего 20 мм (0,79 дюйма) и весе всего 1,2 кг модель R11 задает новые стандарты легкости в классе полностью защищенных планшетов. Этот планшет очень прочный, он выполнен в ярком черном цвете и отличается удивительно изящным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы
Теги товара: для студента, Игровые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Партномер для планшетов
R1G1P2DEBAXX
Линейка
Durabook R11 Field
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
11.6
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Windows 11 Pro
Процессор
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, МГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Оперативная память
8 Гб
Развернуть
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Емкость аккумулятора
3950
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
299 x 192 x 20 мм
Страна производитель
Китай
В планшетах R11 используются новейшие процессоры Intel 12 поколения с графическими адаптерами Intel Iris Xe, обеспечивающие выдающиеся для столь компактного форм-фактора производительность и качество изображения. В дополнение к этому возможности по высокоскоростной передаче данных, предоставляемые Thunderbolt 4, Intel® Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.3, обеспечивают плавную обработку информации в любой момент времени. При толщине всего 20 мм (0,79 дюйма) и весе всего 1,2 кг модель R11 задает новые стандарты легкости в классе полностью защищенных планшетов. Этот планшет очень прочный, он выполнен в ярком черном цвете и отличается удивительно изящным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы
Теги товара: для студента, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы
Теги товара: для студента, Игровые
Купить Планшет Durabook R11 Field G2 8/256Gb 11.6" (R1G1P2DEBAXX) black - по цене 295060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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