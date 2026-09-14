Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый
Планшет Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу. Планшет предлагает 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной памяти, что достаточно для хранения большого количества приложений, игр и медиафайлов, а также для многозадачной работы. Его серый алюминиевый корпус обеспечивает стильный внешний вид и прочность. С емкостью аккумулятора 7040 мА·ч, планшет гарантирует продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем, что позволяет быстро восполнить заряд батареи. Планшет также оборудован фронтальной камерой на 5 МП для видеозвонков и селфи. Что касается связи, планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для подключения к различным устройствам, а также предлагает системы навигации, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любых условиях. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, что делает его легким и удобным для мобильного использования. Это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android, 128 Гб
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