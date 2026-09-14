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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный

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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 7
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 8
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 9
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 10
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHW) + KBD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732655
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AKHW
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
зарядное устройство, USB-кабель, документация, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10050
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 181 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный

Планшет Honor – это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для как работы, так и развлечений. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, а разрешение 3000x1920 обеспечивает четкость изображения и яркость цветов, делая просмотр видео и фотографий максимально комфортным. Планшет работает на базе мощного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, что в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. Аккумулятор планшета емкостью 10050 мА·ч позволяет использовать его без подзарядки на протяжении длительного времени. Для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из металла, что придает ему надежность и стильный вид. Цвет планшета – классический черный, который подчеркнет ваш вкус и стиль. В комплекте с планшетом поставляются стилус и клавиатура, что расширяет его функциональность, позволяя использовать его как ноутбук для работы или учебы. Это универсальное устройство, произведенное в Китае под брендом Honor, точно станет незаменимым помощником в ваших ежедневных задачах.



Теги товара: На Android, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AKHW
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
зарядное устройство, USB-кабель, документация, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10050
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 181 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Honor – это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для как работы, так и развлечений. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, а разрешение 3000x1920 обеспечивает четкость изображения и яркость цветов, делая просмотр видео и фотографий максимально комфортным. Планшет работает на базе мощного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, что в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. Аккумулятор планшета емкостью 10050 мА·ч позволяет использовать его без подзарядки на протяжении длительного времени. Для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из металла, что придает ему надежность и стильный вид. Цвет планшета – классический черный, который подчеркнет ваш вкус и стиль. В комплекте с планшетом поставляются стилус и клавиатура, что расширяет его функциональность, позволяя использовать его как ноутбук для работы или учебы. Это универсальное устройство, произведенное в Китае под брендом Honor, точно станет незаменимым помощником в ваших ежедневных задачах.


Теги товара: На Android, для учебы
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Отзывы


Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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