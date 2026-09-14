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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732653
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый

Планшет Samsung – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самого требовательного пользователя. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность и позволяет хранить все необходимые приложения и файлы. Устройство имеет яркий 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует четкое и насыщенное изображение. Встроенный аккумулятор емкостью 7040 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка через порт USB Type-C делает процесс зарядки более удобным и быстрым. Сердце планшета – мощный процессор с частотой 2,5 ГГц, который обеспечивает плавную работу системы и быстрый отклик даже при выполнении ресурсоемких задач. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагающей широкий набор возможностей и доступ к огромному количеству приложений в магазине Google Play. Благодаря системе навигации, включающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете уверены в точности своего местоположения. Корпус из алюминия не только прочный, но и придает устройству современный внешний вид, сохраняя легкий и тонкий профиль. Планшет также комплектуется стилусом, который позволит вам с легкостью делать заметки или создавать рисунки прямо на экране. Доступный в элегантном сером цвете, этот планшет станет вашим надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный во Вьетнаме, он свидетельствует о высоком качестве и надежности, характерных для бренда Samsung.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самого требовательного пользователя. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность и позволяет хранить все необходимые приложения и файлы. Устройство имеет яркий 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует четкое и насыщенное изображение. Встроенный аккумулятор емкостью 7040 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка через порт USB Type-C делает процесс зарядки более удобным и быстрым. Сердце планшета – мощный процессор с частотой 2,5 ГГц, который обеспечивает плавную работу системы и быстрый отклик даже при выполнении ресурсоемких задач. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагающей широкий набор возможностей и доступ к огромному количеству приложений в магазине Google Play. Благодаря системе навигации, включающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете уверены в точности своего местоположения. Корпус из алюминия не только прочный, но и придает устройству современный внешний вид, сохраняя легкий и тонкий профиль. Планшет также комплектуется стилусом, который позволит вам с легкостью делать заметки или создавать рисунки прямо на экране. Доступный в элегантном сером цвете, этот планшет станет вашим надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный во Вьетнаме, он свидетельствует о высоком качестве и надежности, характерных для бренда Samsung.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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