Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый
Планшет Honor — это идеальное сочетание элегантного дизайна и мощных технических характеристик, разработанное для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стильный серый планшет с металлическим корпусом обладает диагональю экрана 8,7 дюймов и разрешением 1340х800, что обеспечивает великолепное качество изображения для просмотра мультимедийных файлов и чтения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу, а также позволяет комфортно справляться с многозадачностью. Встроенной памяти объемом 64 Гб достаточно для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео, а 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу системы. Планшет оснащен емким аккумулятором на 7020 мА·ч, который обеспечит долгое время работы без подзарядки, а удобный и современный разъем USB Type-C значительно упрощает процесс зарядки. Работает устройство под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к миллионам приложений и возможностей для кастомизации. Произведенный в Китае, этот планшет от Honor станет надежным спутником как для повседневных задач, так и для развлечений.
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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