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Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый

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Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 1
Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 2
Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 3
Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 4
Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 5
Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 1
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 2
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 3
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7&quot; (5504ADQE) Wi-Fi серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732643
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADQE
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, зарядное устройство,кабель Type-C, краткое руководство по эксплуатации, руководство по после продажному обслуживанию
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
802

Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый

Планшет Honor — это идеальное сочетание элегантного дизайна и мощных технических характеристик, разработанное для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стильный серый планшет с металлическим корпусом обладает диагональю экрана 8,7 дюймов и разрешением 1340х800, что обеспечивает великолепное качество изображения для просмотра мультимедийных файлов и чтения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу, а также позволяет комфортно справляться с многозадачностью. Встроенной памяти объемом 64 Гб достаточно для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео, а 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу системы. Планшет оснащен емким аккумулятором на 7020 мА·ч, который обеспечит долгое время работы без подзарядки, а удобный и современный разъем USB Type-C значительно упрощает процесс зарядки. Работает устройство под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к миллионам приложений и возможностей для кастомизации. Произведенный в Китае, этот планшет от Honor станет надежным спутником как для повседневных задач, так и для развлечений.



Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADQE) Wi-Fi серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADQE
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, зарядное устройство,кабель Type-C, краткое руководство по эксплуатации, руководство по после продажному обслуживанию
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Honor — это идеальное сочетание элегантного дизайна и мощных технических характеристик, разработанное для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот стильный серый планшет с металлическим корпусом обладает диагональю экрана 8,7 дюймов и разрешением 1340х800, что обеспечивает великолепное качество изображения для просмотра мультимедийных файлов и чтения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу, а также позволяет комфортно справляться с многозадачностью. Встроенной памяти объемом 64 Гб достаточно для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео, а 4 Гб оперативной памяти гарантируют стабильную работу системы. Планшет оснащен емким аккумулятором на 7020 мА·ч, который обеспечит долгое время работы без подзарядки, а удобный и современный разъем USB Type-C значительно упрощает процесс зарядки. Работает устройство под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к миллионам приложений и возможностей для кастомизации. Произведенный в Китае, этот планшет от Honor станет надежным спутником как для повседневных задач, так и для развлечений.


Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Доставка
Отзывы


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