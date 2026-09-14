Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный
Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе мощность и стиль. Созданный для тех, кто ценит функциональность и надежность, этот планшет обладает всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С элегантным черным корпусом из прочного пластика и инновационным дизайном, планшет Blackview станет вашим незаменимым помощником в любых ситуациях. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 1920x1200, каждый кадр и изображение оживают с кристальной ясностью и яркими цветами, обеспечивая великолепный просмотр видео и графики. Устройство работает на базе операционной системы Android, позволяя вам воспользоваться множеством приложений и функций. Под капотом у планшета скрывается мощный восьмиядерный процессор Unisoc T8200 (T765) с частотой 2,3 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. В сочетании с 6 Гб оперативной памяти, планшет справляется с самыми ресурсоемкими приложениями и играми. С интегрированными 256 Гб встроенной памяти и возможностью расширения с помощью слота для карты памяти, у вас будет более чем достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Для любителей селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 МП, которая обеспечивает высокое качество изображений и видео. Версия Bluetooth 5 и поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивают быстрые и стабильные беспроводные соединения. Сделанный в Китае, планшет Blackview предлагает отличное сочетание цены и качества, подходящее как для профессиональных, так и для личных нужд. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы, играете в игры или работаете, этот планшет станет вашим надежным спутником каждый день.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
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