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Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый

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Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 1
Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 2
Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
INOI inoiTab 2 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Количество ядер процессора
8
  • Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 1
  • Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 2
  • Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11&quot; 6/256Gb (6295199720202) серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732640
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Характеристики

Бренд
INOI
Партномер для планшетов
6295199720202
Линейка
INOI inoiTab 2 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый

Планшет INOI — это сочетание элегантного дизайна и мощной начинки, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей. Планшет выполнен в стильном сером цвете и изготовлен из высококачественного пластика, что придаёт устройству современный и изысканный вид. Устройство оснащено 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим чёткое и яркое изображение. Это делает планшет идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Под управлением операционной системы Android, планшет гарантирует плавную и интуитивно понятную работу с приложениями. Сердцем устройства стал производительный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T616 с частотой 2 ГГц, который справится с любыми задачами, от простых до самых ресурсоёмких. Работу процессора поддерживает 6 Гб оперативной памяти, что позволяет комфортно запускать несколько приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет всегда иметь под рукой необходимые файлы и приложения. Однако слот для карты памяти отсутствует, поэтому стоит грамотно распоряжаться доступным пространством. Фронтальная камера на 8 МП подходит как для видеозвонков, так и для создания качественных селфи. Поддержка технологии Bluetooth 5 и стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Произведённый в Китае, планшет INOI сочетает в себе высочайшие стандарты качества и доступную цену, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.

Отзывы о товаре Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый




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Характеристики
Бренд
INOI
Партномер для планшетов
6295199720202
Линейка
INOI inoiTab 2 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет INOI — это сочетание элегантного дизайна и мощной начинки, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей. Планшет выполнен в стильном сером цвете и изготовлен из высококачественного пластика, что придаёт устройству современный и изысканный вид. Устройство оснащено 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим чёткое и яркое изображение. Это делает планшет идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Под управлением операционной системы Android, планшет гарантирует плавную и интуитивно понятную работу с приложениями. Сердцем устройства стал производительный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T616 с частотой 2 ГГц, который справится с любыми задачами, от простых до самых ресурсоёмких. Работу процессора поддерживает 6 Гб оперативной памяти, что позволяет комфортно запускать несколько приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет всегда иметь под рукой необходимые файлы и приложения. Однако слот для карты памяти отсутствует, поэтому стоит грамотно распоряжаться доступным пространством. Фронтальная камера на 8 МП подходит как для видеозвонков, так и для создания качественных селфи. Поддержка технологии Bluetooth 5 и стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Произведённый в Китае, планшет INOI сочетает в себе высочайшие стандарты качества и доступную цену, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.
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Отзывы


Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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