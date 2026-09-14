Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый

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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность.
**Основные характеристики:**
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка карт памяти: нет;
* модуль сотовой связи: нет.
С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность.
**Основные характеристики:**
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка карт памяти: нет;
* модуль сотовой связи: нет.
С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!
Купить Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - по цене 37860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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