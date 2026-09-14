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Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый

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Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 1
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 2
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 3
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 4
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 5
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 6
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 7
Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 1
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 2
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 3
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 4
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 5
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 6
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 7
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732628
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Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1101 256+8 STARFALL GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель, адаптер питания, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.67 х 257.095 х 7.58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
840

Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый

Планшет Tecno — это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений, выполненное в элегантном сером цвете. Изготовленный в Китае, этот планшет отличается прочным корпусом из алюминия, который обеспечивает надежную защиту и долговечность устройства. Оснащенный 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, планшет предоставляет яркие и четкие изображения, делая просмотр видео и использование приложений максимально комфортными. Работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функциональных возможностей. В основе планшета лежит мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавность работы даже в ресурсоемких приложениях. Оперативная память объемом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб, а также слот для карты памяти, позволяют хранить большое количество данных и приложений, сохраняя быстродействие устройства. Для видеозвонков и селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера, которая обеспечит качественное изображение в любых условиях. Современные модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac гарантируют стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету и другим устройствам. Планшет Tecno — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит мощную начинку, функциональность и элегантный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый




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Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1101 256+8 STARFALL GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель, адаптер питания, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.67 х 257.095 х 7.58 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Tecno — это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений, выполненное в элегантном сером цвете. Изготовленный в Китае, этот планшет отличается прочным корпусом из алюминия, который обеспечивает надежную защиту и долговечность устройства. Оснащенный 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, планшет предоставляет яркие и четкие изображения, делая просмотр видео и использование приложений максимально комфортными. Работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функциональных возможностей. В основе планшета лежит мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавность работы даже в ресурсоемких приложениях. Оперативная память объемом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб, а также слот для карты памяти, позволяют хранить большое количество данных и приложений, сохраняя быстродействие устройства. Для видеозвонков и селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера, которая обеспечит качественное изображение в любых условиях. Современные модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac гарантируют стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету и другим устройствам. Планшет Tecno — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит мощную начинку, функциональность и элегантный дизайн в одном устройстве.
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Отзывы


Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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