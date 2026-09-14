Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 8/256Gb LTE (T1101 256+8 Starfall Grey) серый
Планшет Tecno — это современное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений, выполненное в элегантном сером цвете. Изготовленный в Китае, этот планшет отличается прочным корпусом из алюминия, который обеспечивает надежную защиту и долговечность устройства. Оснащенный 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, планшет предоставляет яркие и четкие изображения, делая просмотр видео и использование приложений максимально комфортными. Работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функциональных возможностей. В основе планшета лежит мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавность работы даже в ресурсоемких приложениях. Оперативная память объемом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб, а также слот для карты памяти, позволяют хранить большое количество данных и приложений, сохраняя быстродействие устройства. Для видеозвонков и селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера, которая обеспечит качественное изображение в любых условиях. Современные модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac гарантируют стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету и другим устройствам. Планшет Tecno — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит мощную начинку, функциональность и элегантный дизайн в одном устройстве.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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