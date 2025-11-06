Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый

Планшет Apple представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2360x1640 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Этот планшет идеально подходит для просмотра мультимедиа, игр и работы с графикой. Под его элегантным алюминиевым корпусом скрываются впечатляющие технические характеристики. Планшет работает на базе процессора Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, что позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Для хранения ваших данных предусмотрен встроенный накопитель объемом 128 Гб. Планшет не оснащен слотом для карт памяти, но этого объема достаточно для большинства пользователей. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ ко всем современным приложениям и функциям Apple. Зарядка осуществляется через удобный разъем USB Type-C, что упрощает повседневное использование. Кроме того, планшет оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 МП, идеально подходящей для видеозвонков и создания качественных селфи. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает этот планшет надежным спутником на целый день. Планшет доступен в стильном желтом цвете, который подчеркивает его уникальность и изящество. Как и все устройства Apple, он произведен с использованием самых высоких стандартов качества в Китае. Клавиатура в комплект не входит, но при необходимости её можно приобрести отдельно для расширения функциональности устройства. Этот планшет станет превосходным выбором для всех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.