Top.Mail.Ru
Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 1
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 2
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
желтый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 1
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 2
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4D4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
желтый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.09

Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый

Планшет Apple представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2360x1640 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Этот планшет идеально подходит для просмотра мультимедиа, игр и работы с графикой. Под его элегантным алюминиевым корпусом скрываются впечатляющие технические характеристики. Планшет работает на базе процессора Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, что позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Для хранения ваших данных предусмотрен встроенный накопитель объемом 128 Гб. Планшет не оснащен слотом для карт памяти, но этого объема достаточно для большинства пользователей. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ ко всем современным приложениям и функциям Apple. Зарядка осуществляется через удобный разъем USB Type-C, что упрощает повседневное использование. Кроме того, планшет оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 МП, идеально подходящей для видеозвонков и создания качественных селфи. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает этот планшет надежным спутником на целый день. Планшет доступен в стильном желтом цвете, который подчеркивает его уникальность и изящество. Как и все устройства Apple, он произведен с использованием самых высоких стандартов качества в Китае. Клавиатура в комплект не входит, но при необходимости её можно приобрести отдельно для расширения функциональности устройства. Этот планшет станет превосходным выбором для всех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4D4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
желтый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2360x1640 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Этот планшет идеально подходит для просмотра мультимедиа, игр и работы с графикой. Под его элегантным алюминиевым корпусом скрываются впечатляющие технические характеристики. Планшет работает на базе процессора Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, что позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Для хранения ваших данных предусмотрен встроенный накопитель объемом 128 Гб. Планшет не оснащен слотом для карт памяти, но этого объема достаточно для большинства пользователей. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ ко всем современным приложениям и функциям Apple. Зарядка осуществляется через удобный разъем USB Type-C, что упрощает повседневное использование. Кроме того, планшет оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 МП, идеально подходящей для видеозвонков и создания качественных селфи. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает этот планшет надежным спутником на целый день. Планшет доступен в стильном желтом цвете, который подчеркивает его уникальность и изящество. Как и все устройства Apple, он произведен с использованием самых высоких стандартов качества в Китае. Клавиатура в комплект не входит, но при необходимости её можно приобрести отдельно для расширения функциональности устройства. Этот планшет станет превосходным выбором для всех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128GB (MD4D4LL/A) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...