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Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый

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Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 1
Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 2
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Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 5
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Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 7
Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 8
Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma CITI
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 1
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 2
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 3
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 4
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 5
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 6
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 7
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 8
  • Планшет Digma CITI 1314C 10.1&quot; 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732623
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
CS1275PL
Линейка
Digma CITI
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, зарядное устройство, кабель, скрепка для извлечения карт, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.4 х 161.2 х 9.15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.16

Описание товара Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый

Планшет Digma является надежным и функциональным устройством для повседневного использования. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Металлический корпус планшета не только придает ему стильный внешний вид в сером цвете, но и обеспечивает долговечность. Сердцем устройства служит процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу операционной системы Android и быструю реакцию на команды пользователя. Объем встроенной памяти составляет 32 Гб, что достаточно для хранения личных данных и приложений, а возможность установки карты памяти позволяет расширить это пространство по мере необходимости. Благодаря емкости аккумулятора 6000 мА·ч планшет Digma обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает его отличным выбором для длительных поездок или интенсивного использования. Слот для карты памяти и порт USB Type-C делают процесс переноса данных и зарядки более удобным и современным. Планшет также оснащен системами навигации GPS и ГЛОНАСС, что идеально подходит для использования в качестве навигационного устройства. Несмотря на отсутствие стилуса и клавиатуры в комплекте, интуитивно понятный интерфейс и удобный экран делают его отличным инструментом для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
CS1275PL
Линейка
Digma CITI
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, зарядное устройство, кабель, скрепка для извлечения карт, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.4 х 161.2 х 9.15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma является надежным и функциональным устройством для повседневного использования. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Металлический корпус планшета не только придает ему стильный внешний вид в сером цвете, но и обеспечивает долговечность. Сердцем устройства служит процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу операционной системы Android и быструю реакцию на команды пользователя. Объем встроенной памяти составляет 32 Гб, что достаточно для хранения личных данных и приложений, а возможность установки карты памяти позволяет расширить это пространство по мере необходимости. Благодаря емкости аккумулятора 6000 мА·ч планшет Digma обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает его отличным выбором для длительных поездок или интенсивного использования. Слот для карты памяти и порт USB Type-C делают процесс переноса данных и зарядки более удобным и современным. Планшет также оснащен системами навигации GPS и ГЛОНАСС, что идеально подходит для использования в качестве навигационного устройства. Несмотря на отсутствие стилуса и клавиатуры в комплекте, интуитивно понятный интерфейс и удобный экран делают его отличным инструментом для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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