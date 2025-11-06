Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий
Планшет Apple — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для тех, кто ценит качество и производительность. При встроенной памяти 128 Гб и оперативной памяти 6 Гб устройство гарантирует плавную работу и высокую скорость при выполнении любых задач. Благодаря диагонали экрана 11 дюймов с разрешением 2360x1640, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляя доступ ко всем преимуществам экосистемы Apple. За мощность отвечает современный процессор Apple A16 Bionic, имеющий 5 ядер, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и снимать потрясающие селфи. Планшет оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечивает длительное время автономной работы. Для зарядки и передачи данных используется разъем USB Type-C, что делает процесс более удобным и современным. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный вид, но и делает его устойчивым к механическим повреждениям. Доступный в элегантном синем цвете, этот планшет подчеркивает индивидуальность и стиль своего владельца. Хотя в комплекте нет клавиатуры, планшет отлично справляется с задачами как самостоятельное устройство. Производится в Китае под брендом Apple, что гарантирует высокие стандарты качества и надежности. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения прямо на устройстве.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб
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