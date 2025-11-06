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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
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  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий - фото 5
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732620
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4A4HN/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий

Планшет Apple — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для тех, кто ценит качество и производительность. При встроенной памяти 128 Гб и оперативной памяти 6 Гб устройство гарантирует плавную работу и высокую скорость при выполнении любых задач. Благодаря диагонали экрана 11 дюймов с разрешением 2360x1640, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляя доступ ко всем преимуществам экосистемы Apple. За мощность отвечает современный процессор Apple A16 Bionic, имеющий 5 ядер, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и снимать потрясающие селфи. Планшет оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечивает длительное время автономной работы. Для зарядки и передачи данных используется разъем USB Type-C, что делает процесс более удобным и современным. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный вид, но и делает его устойчивым к механическим повреждениям. Доступный в элегантном синем цвете, этот планшет подчеркивает индивидуальность и стиль своего владельца. Хотя в комплекте нет клавиатуры, планшет отлично справляется с задачами как самостоятельное устройство. Производится в Китае под брендом Apple, что гарантирует высокие стандарты качества и надежности. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения прямо на устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4A4HN/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для тех, кто ценит качество и производительность. При встроенной памяти 128 Гб и оперативной памяти 6 Гб устройство гарантирует плавную работу и высокую скорость при выполнении любых задач. Благодаря диагонали экрана 11 дюймов с разрешением 2360x1640, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Устройство работает на операционной системе iOS, предоставляя доступ ко всем преимуществам экосистемы Apple. За мощность отвечает современный процессор Apple A16 Bionic, имеющий 5 ядер, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и снимать потрясающие селфи. Планшет оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечивает длительное время автономной работы. Для зарядки и передачи данных используется разъем USB Type-C, что делает процесс более удобным и современным. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный вид, но и делает его устойчивым к механическим повреждениям. Доступный в элегантном синем цвете, этот планшет подчеркивает индивидуальность и стиль своего владельца. Хотя в комплекте нет клавиатуры, планшет отлично справляется с задачами как самостоятельное устройство. Производится в Китае под брендом Apple, что гарантирует высокие стандарты качества и надежности. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения прямо на устройстве.
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Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4A4HN/A) синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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