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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 732612
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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние, 732612

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Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 4
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
  • Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
  • Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
  • Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
  • Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 4
  • Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
10 820 руб.  24 046 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние
10 820 руб. -55%
24 046 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
прозрачный
Способ крепления
на планку
Ширина, см
60
Высота, см
20.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х60х21
Вес, кг.
17.3

Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость на каркасе, в комплекте нет декор элементов в количестве 30-ти штук) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, декор элементы, документация



Теги товара: в стиле модерн

Отзывы о товаре Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
прозрачный
Развернуть
Способ крепления
на планку
Ширина, см
60
Высота, см
20.5
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость на каркасе, в комплекте нет декор элементов в количестве 30-ти штук) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, декор элементы, документация


Теги товара: в стиле модерн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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