Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver
Ноутбук Samsung с диагональю экрана 15,6 дюйма — это простор для работы и развлечений. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чётким изображением при просмотре фильмов или работе с документами. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а SSD на 512 Гб даст место для хранения всех ваших файлов и молниеносную загрузку системы. Благодаря встроенному кард-ридеру удобно передавать фотографии и другие данные прямо с карты памяти. Дополнительная защита — сканер отпечатка пальца, а современная операционная система Windows 11 Home открывает доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и комфорт в одном устройстве.
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