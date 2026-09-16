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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)

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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 1
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 2
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 3
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 4
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 1
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 2
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 3
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 4
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х24х12
Вес, кг.
1.06

Описание товара Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)

Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)



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Отзывы о товаре Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Россия
Описание
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-250) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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