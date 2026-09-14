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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0)

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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 1
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 2
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 3
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 4
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 5
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732579
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Шуруповерт.; 2 аккумулятора 2.0 Ач.; Зарядное устройство.; Адаптер под розетку; Инструкция по эксплуатации.; Чемодан.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Длина, см
18.2
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0)

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 эффективно завинчивает шурупы и сверлит отверстия в дереве, стали и пластмассе. Высокая производительность инструмента обеспечивается за счет оптимизированного 2-х скоростного редуктора с повышенным крутящим моментом. Система Electronic Cell Protection защищает аккумулятор инструмента от перегрузок, перегрева и глубокого разряда, что продлевает срок его службы. Благодаря быстрозажимному патрону можно сменить оснастку быстро и без использования дополнительного оборудования. Этот инструмент предлагает надежное качество Bosch Professional по разумной цене и подойдет мастеру с потребностью в мощной дрели-шуруповерте 2 в 1.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 Li аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G80F0)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Шуруповерт.; 2 аккумулятора 2.0 Ач.; Зарядное устройство.; Адаптер под розетку; Инструкция по эксплуатации.; Чемодан.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Длина, см
18.2
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 эффективно завинчивает шурупы и сверлит отверстия в дереве, стали и пластмассе. Высокая производительность инструмента обеспечивается за счет оптимизированного 2-х скоростного редуктора с повышенным крутящим моментом. Система Electronic Cell Protection защищает аккумулятор инструмента от перегрузок, перегрева и глубокого разряда, что продлевает срок его службы. Благодаря быстрозажимному патрону можно сменить оснастку быстро и без использования дополнительного оборудования. Этот инструмент предлагает надежное качество Bosch Professional по разумной цене и подойдет мастеру с потребностью в мощной дрели-шуруповерте 2 в 1.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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