Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
XPT - технология надежной защиты от пыли и влаги. Конструкция была модернизирована по сравнению с предыдущей моделью DUR181, чтобы уменьшить вес и повысить маневренность. Оптимальный весовой баланс для простоты обращения. Легче поворачивать головку инструмента во время стрижки травы благодаря смещению центра тяжести к задней части машины примерно на 50 мм от положения DUR181. Облегченная конструкция. Снижение веса на 0,4 кг достигается путем внесения следующих изменений в DUR181: (изменение материала корпуса, интеграция корпуса подшипника и корпуса двигателя в секцию наконечника инструмента. Простая в использовании передняя рукоятка. У DUR193 используется передняя рукоятка, аналогичная UR100D, которая обеспечивает лучшее управление триммером, поскольку верхняя часть рукоятки расположена ближе к валу, чем обычная рукоятка, используемая для DUR181. Телескопический вал для оптимального положения резки может быть удобнее заблокирован/отпущен путем изменения механизма из поворотного типа DUR181 на рычажный, аналогичный UR100D. Регулируется по длине от 1248 мм до 1436 мм. Леска до 1,65 мм. Время работы: с BL1830B – 25 мин. Выходная мощность: 280 Вт. Уровень шума: звуковое давление: 86 дБ(А). Размеры: 1248-1436 мм.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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