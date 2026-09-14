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Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 15
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 16
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 17
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 18
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 19
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 20
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 21
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 22
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 23
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 24
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 25
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 26
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 27
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 28
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 29
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 30
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 31
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 32
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 33
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 34
Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 15
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 16
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 17
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 18
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 19
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 20
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 21
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 22
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 23
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 24
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 25
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 26
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 27
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 28
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 29
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 30
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 31
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 32
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 33
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 34
  • Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732573
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Характеристики

Бренд
Makita
Комплектация
Тример аккумуляторный; Инструкция по эксплуатации; Плечевой ремень.; Шпуля; Косильная леска (струна); Передняя рукоятка.
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
6
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.27х0.17
Вес, кг.
3.8

Описание товара Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

XPT - технология надежной защиты от пыли и влаги. Конструкция была модернизирована по сравнению с предыдущей моделью DUR181, чтобы уменьшить вес и повысить маневренность. Оптимальный весовой баланс для простоты обращения. Легче поворачивать головку инструмента во время стрижки травы благодаря смещению центра тяжести к задней части машины примерно на 50 мм от положения DUR181. Облегченная конструкция. Снижение веса на 0,4 кг достигается путем внесения следующих изменений в DUR181: (изменение материала корпуса, интеграция корпуса подшипника и корпуса двигателя в секцию наконечника инструмента. Простая в использовании передняя рукоятка. У DUR193 используется передняя рукоятка, аналогичная UR100D, которая обеспечивает лучшее управление триммером, поскольку верхняя часть рукоятки расположена ближе к валу, чем обычная рукоятка, используемая для DUR181. Телескопический вал для оптимального положения резки может быть удобнее заблокирован/отпущен путем изменения механизма из поворотного типа DUR181 на рычажный, аналогичный UR100D. Регулируется по длине от 1248 мм до 1436 мм. Леска до 1,65 мм. Время работы: с BL1830B – 25 мин. Выходная мощность: 280 Вт. Уровень шума: звуковое давление: 86 дБ(А). Размеры: 1248-1436 мм.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер электрический Makita DUR193Z аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Характеристики
Бренд
Makita
Комплектация
Тример аккумуляторный; Инструкция по эксплуатации; Плечевой ремень.; Шпуля; Косильная леска (струна); Передняя рукоятка.
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
6
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
XPT - технология надежной защиты от пыли и влаги. Конструкция была модернизирована по сравнению с предыдущей моделью DUR181, чтобы уменьшить вес и повысить маневренность. Оптимальный весовой баланс для простоты обращения. Легче поворачивать головку инструмента во время стрижки травы благодаря смещению центра тяжести к задней части машины примерно на 50 мм от положения DUR181. Облегченная конструкция. Снижение веса на 0,4 кг достигается путем внесения следующих изменений в DUR181: (изменение материала корпуса, интеграция корпуса подшипника и корпуса двигателя в секцию наконечника инструмента. Простая в использовании передняя рукоятка. У DUR193 используется передняя рукоятка, аналогичная UR100D, которая обеспечивает лучшее управление триммером, поскольку верхняя часть рукоятки расположена ближе к валу, чем обычная рукоятка, используемая для DUR181. Телескопический вал для оптимального положения резки может быть удобнее заблокирован/отпущен путем изменения механизма из поворотного типа DUR181 на рычажный, аналогичный UR100D. Регулируется по длине от 1248 мм до 1436 мм. Леска до 1,65 мм. Время работы: с BL1830B – 25 мин. Выходная мощность: 280 Вт. Уровень шума: звуковое давление: 86 дБ(А). Размеры: 1248-1436 мм.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
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Отзывы


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