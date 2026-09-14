Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732459
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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
91х29х40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая
Кнопка выхода c подсветкой Tantos TDE-02 Light предназначена для врезного монтажа на поверхность. Подсветка кнопки обеспечит удобную навигацию при плохом освещении. Материал корпуса защищен от ржавчины, что обеспечит длительный срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tantos
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
91х29х40 мм
Страна производитель
Китай
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