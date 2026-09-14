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Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая

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Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 1
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 2
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 3
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 4
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 5
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 6
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 7
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 8
Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 1
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 2
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 3
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 4
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 5
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 6
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 7
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 8
  • Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732459
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
91х29х40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая

Кнопка выхода c подсветкой Tantos TDE-02 Light предназначена для врезного монтажа на поверхность. Подсветка кнопки обеспечит удобную навигацию при плохом освещении. Материал корпуса защищен от ржавчины, что обеспечит длительный срок службы.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Кнопка выход Tantos TDE-02 Light c подсветкой, прямоугольная, металлическая




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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Габариты (ШxВxГ)
91х29х40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка выхода c подсветкой Tantos TDE-02 Light предназначена для врезного монтажа на поверхность. Подсветка кнопки обеспечит удобную навигацию при плохом освещении. Материал корпуса защищен от ржавчины, что обеспечит длительный срок службы.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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