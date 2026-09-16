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Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой

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Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 1
Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 2
Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 3
Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
  • Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 1
  • Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 2
  • Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 3
  • Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Габариты (ШxВxГ)
80х30х25 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой

Кнопка выхода с подсветкой Tantos TS-CLICK light предназначена для накладного монтажа. Выполнена в корпусе из цинкового сплава. Наличие светодиодной подсветки делает TS-CLICK light удобной для использования в неосвещаемых подъездах и других помещениях, где есть проблемы с освещением. Небольшая ширина кнопки позволяет устанавливать ее на узкие поверхности (к примеру, на дверные косяки). Наработка на отказ - 500'000 циклов.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой




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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Габариты (ШxВxГ)
80х30х25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка выхода с подсветкой Tantos TS-CLICK light предназначена для накладного монтажа. Выполнена в корпусе из цинкового сплава. Наличие светодиодной подсветки делает TS-CLICK light удобной для использования в неосвещаемых подъездах и других помещениях, где есть проблемы с освещением. Небольшая ширина кнопки позволяет устанавливать ее на узкие поверхности (к примеру, на дверные косяки). Наработка на отказ - 500'000 циклов.


Смотрите также: Домофония
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Отзывы


Купить Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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