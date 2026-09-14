Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вызывная панель
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732390
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Описание товара Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin
Вызывная панель Tantos iPanel 2 HD (White) с установленным цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Рассчитана на 1 абонент. Вызывная панель предназначена для совместного применения с видеодомофоном. С ее помощью посетители связываются с хозяином квартиры, нажав на кнопку вызова. Разрешение матрицы блока вызова - 1080p FullHD с возможностью переключения в формат 720p или CVBS (PAL). Угол обзора камеры - 110 градусов. Накладная установка. Для работы в ночное время суток, внутри панели установлена невидимая ИК-подсветка. Tantos IPanel 2 HD совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Корпус выполнен из алюминия, с классом защиты IP66. Класс защиты IP66 дает защиту от попадания пыли и больших объемов воды.
Вызывная панель Tantos iPanel 2 HD (White) с установленным цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Рассчитана на 1 абонент. Вызывная панель предназначена для совместного применения с видеодомофоном. С ее помощью посетители связываются с хозяином квартиры, нажав на кнопку вызова. Разрешение матрицы блока вызова - 1080p FullHD с возможностью переключения в формат 720p или CVBS (PAL). Угол обзора камеры - 110 градусов. Накладная установка. Для работы в ночное время суток, внутри панели установлена невидимая ИК-подсветка. Tantos IPanel 2 HD совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Корпус выполнен из алюминия, с классом защиты IP66. Класс защиты IP66 дает защиту от попадания пыли и больших объемов воды.
Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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