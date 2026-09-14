Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW)

Новинка сможет угодить самым требовательным контент-мейкерам, ведь качество картинки стало еще лучше, стабилизация — еще более равномерной, а функционал — еще шире и удобнее! Новый датчик, видео 5,3K, фотографии 27 Мп, эксклюзивная функция Horizon Lock и инновационный аккумулятор помогут получить и совершенные кинематографические кадры, и вертикальные кадры для Stories. Погрузитесь в новое измерение качества с HERO11. Новый революционный датчик завлекает максимум горизонта и неба за всю историю линейки HERO. А в GoPro Quik вы можете регулировать размер, обрезать и масштабировать фото без потери четкости и детализации. Вы получите на 91% лучшее видео за 4К и на 665% — за 1080р! 5.3K-контент не оставит равнодушным ни одного зрителя с увлекательной глубиной и текстурой. Используйте GoPro Quik, чтобы получать кадры с видео размером 24,7 Мп. Усовершенствования относятся также и к съемкам в условиях плохого освещения. Благодаря улучшенному объективу с крышкой против брызг, бликов и других искажений вы будете получать детализированные фото 27 Мп даже со слабым освещением. Стабилизация GoPro получила премию Emmy в 2021 году, а ее самая современная версия HyperSmooth 5.0 делает видео еще более впечатляющими! Катайтесь на скейте или роликах, бегайте в лесу, покоряйте волны на серфе – с функциями Horizon Lock и AutoBoost ваши кадры всегда будут гармоничными и плавными. Даже если камера вращается на 360°, функция Horizon Lock сделает горизонт стабильным и ровным. А вместе с HyperSmooth 5.0 можно рассчитывать на лучшую стабилизацию в самых экстремальных условиях. Камера выдерживает погружение в воду до 10 метров, а укрепленный корпус делает ее бесстрашной в любых приключениях. GoPro HERO11 получила новый аккумулятор Enduro 1720 мАч, который делает его еще более производительным. Теперь вы сможете снимать контент при катании на сноуборде и другом зимнем отдыхе, а время работы при умеренных температурах выросло на 38%. Аккумулятор заряжается значительно быстрее своего предшественника.