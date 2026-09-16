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Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO

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Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 1
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 2
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 3
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 4
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 5
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Питание
от сети
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 1
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 2
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 3
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 4
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 5
  • Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5&quot; / 3,5&quot; UBIQUITI UNVR-PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 560 руб. 
Начислим 889 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO
55 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Ethernet (LAN)
1
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
442х325х87 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
9.5

Описание товара Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO

Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) Cетевой видеорегистратор корпоративного класса способен обеспечить до 60 дней хранения видеозаписей в формате 4K для 20 камер или в формате Full HD для 60 камер. В модель встроены сетевой видеорегистратор, программное обеспечение UniFi Protect и 7 отсеков для жёстких дисков. UNVR Pro объединяет защиту данных корпоративного класса и масштабируемое хранилище с простой интеграцией Plug and Play посредством интуитивно понятного программного обеспечения UniFi Protect. Устройство сочетает в себе лучшие функции облачных и локальных систем наблюдения и предоставляет вам централизованный локальный доступ с малой задержкой ко всем вашим трансляциям и записям в режиме реального времени, а также удалённый доступ из любой точки мира через unifi.ui.com или при помощи мобильного приложения. UNVR Pro предлагает расширенный функционал RAID для повышения степени защиты данных. Вы можете использовать конфигурацию RAID 1, 5 или 10 (в зависимости от количества установленных жёстких дисков). Устройство обладает сенсорным дисплеем 1,3" для краткого и удобного предварительного просмотра видеособытий.* Особенности Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) 7 отсеков для жёстких дисков 2,5" / 3,5" Порт SFP+ (10 Гбит/с) Гигабитный порт RJ45 Набор для монтажа в стойку 2U (в комплекте) Сенсорный дисплей 1,3" с возможностью предварительного просмотра* Предустановленная система UniFi Protect Быстрая настройка через Bluetooth из мобильного приложения UniFi Protect Автоматизированная конфигурация RAID 1, 5 или 10 Поддержка USP-RPS для аварийного переключения на резервный блок питания Работает с программным обеспечением UniFi Protect версии 1.4.3 или выше (iOS), 1.3.9 или выше (Android).

Отзывы о товаре Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Ethernet (LAN)
1
Количество PoE портов
Без PoE
Развернуть
Питание
от сети
Габариты
442х325х87 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) Cетевой видеорегистратор корпоративного класса способен обеспечить до 60 дней хранения видеозаписей в формате 4K для 20 камер или в формате Full HD для 60 камер. В модель встроены сетевой видеорегистратор, программное обеспечение UniFi Protect и 7 отсеков для жёстких дисков. UNVR Pro объединяет защиту данных корпоративного класса и масштабируемое хранилище с простой интеграцией Plug and Play посредством интуитивно понятного программного обеспечения UniFi Protect. Устройство сочетает в себе лучшие функции облачных и локальных систем наблюдения и предоставляет вам централизованный локальный доступ с малой задержкой ко всем вашим трансляциям и записям в режиме реального времени, а также удалённый доступ из любой точки мира через unifi.ui.com или при помощи мобильного приложения. UNVR Pro предлагает расширенный функционал RAID для повышения степени защиты данных. Вы можете использовать конфигурацию RAID 1, 5 или 10 (в зависимости от количества установленных жёстких дисков). Устройство обладает сенсорным дисплеем 1,3" для краткого и удобного предварительного просмотра видеособытий.* Особенности Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) 7 отсеков для жёстких дисков 2,5" / 3,5" Порт SFP+ (10 Гбит/с) Гигабитный порт RJ45 Набор для монтажа в стойку 2U (в комплекте) Сенсорный дисплей 1,3" с возможностью предварительного просмотра* Предустановленная система UniFi Protect Быстрая настройка через Bluetooth из мобильного приложения UniFi Protect Автоматизированная конфигурация RAID 1, 5 или 10 Поддержка USP-RPS для аварийного переключения на резервный блок питания Работает с программным обеспечением UniFi Protect версии 1.4.3 или выше (iOS), 1.3.9 или выше (Android).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO - по цене 55560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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