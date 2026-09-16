Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO
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Характеристики
Описание товара Сетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,5" UBIQUITI UNVR-PRO
Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) Cетевой видеорегистратор корпоративного класса способен обеспечить до 60 дней хранения видеозаписей в формате 4K для 20 камер или в формате Full HD для 60 камер. В модель встроены сетевой видеорегистратор, программное обеспечение UniFi Protect и 7 отсеков для жёстких дисков. UNVR Pro объединяет защиту данных корпоративного класса и масштабируемое хранилище с простой интеграцией Plug and Play посредством интуитивно понятного программного обеспечения UniFi Protect. Устройство сочетает в себе лучшие функции облачных и локальных систем наблюдения и предоставляет вам централизованный локальный доступ с малой задержкой ко всем вашим трансляциям и записям в режиме реального времени, а также удалённый доступ из любой точки мира через unifi.ui.com или при помощи мобильного приложения. UNVR Pro предлагает расширенный функционал RAID для повышения степени защиты данных. Вы можете использовать конфигурацию RAID 1, 5 или 10 (в зависимости от количества установленных жёстких дисков). Устройство обладает сенсорным дисплеем 1,3" для краткого и удобного предварительного просмотра видеособытий.* Особенности Ubiquiti UniFi Protect NVR Pro (UNVR-Pro) 7 отсеков для жёстких дисков 2,5" / 3,5" Порт SFP+ (10 Гбит/с) Гигабитный порт RJ45 Набор для монтажа в стойку 2U (в комплекте) Сенсорный дисплей 1,3" с возможностью предварительного просмотра* Предустановленная система UniFi Protect Быстрая настройка через Bluetooth из мобильного приложения UniFi Protect Автоматизированная конфигурация RAID 1, 5 или 10 Поддержка USP-RPS для аварийного переключения на резервный блок питания Работает с программным обеспечением UniFi Protect версии 1.4.3 или выше (iOS), 1.3.9 или выше (Android).
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