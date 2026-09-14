Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex
Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное решение для видеонаблюдения с высокими эксплуатационными характеристиками. Эта купольная камера выполнена в элегантном белом корпусе и подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи, благодаря рабочему температурному диапазону от -20 до +45 °С. С 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1512 пикселей обеспечивается четкое и детализированное изображение, что идеально подходит для мониторинга объектов. Камера оснащена функцией день/ночь, которая обеспечивает качественную съемку при любых условиях освещения, а наличие ИК подсветки позволяет фиксировать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон добавляет возможность аудиозаписи, что расширяет функции наблюдения. Хотя камера не поддерживает подключение через Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45 для передачи данных по проводу, обеспечивая стабильное подключение к сети. Элегантный дизайн и малый вес (всего 0,17 кг) делают эту видеокамеру Ubiquiti универсальным и эффективным решением для различных задач видеонаблюдения.
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