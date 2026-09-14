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Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W

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Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 1
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 2
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 3
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 4
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 5
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 6
Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 4
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 5
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 6
  • Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732123
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP55
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W

Видеокамера Ubiquiti — это надежное устройство для наружного видеонаблюдения, созданное для обеспечения безопасности и контроля территории. Выполненная в элегантном белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, оставаясь при этом малозаметной. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей и поддерживает разрешение 3840x2160 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения и детальную проработку каждого кадра. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в условиях низкой освещенности, гарантируя четкость снимков в ночное время. Благодаря степени защиты IP55, видеокамера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает её идеальным выбором для уличной установки. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает возможность локального хранения данных, а наличие встроенного микрофона позволяет записывать аудио, что добавляет дополнительный уровень наблюдения. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, упрощая процесс установки и настройки, а также обеспечивает возможность удаленного доступа и управления через интернет. Питание PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать электроэнергию и данные по одному кабелю, что снижает сложность и стоимость монтажа. Рабочий температурный диапазон от -20 до +45 °C гарантирует надежную работу видеокамеры в различных климатических условиях. При весе всего 0,18 кг, она легка и проста в установке, что делает её универсальным решением для обеспечения безопасности в любых условиях.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP55
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Развернуть
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti — это надежное устройство для наружного видеонаблюдения, созданное для обеспечения безопасности и контроля территории. Выполненная в элегантном белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, оставаясь при этом малозаметной. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей и поддерживает разрешение 3840x2160 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения и детальную проработку каждого кадра. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в условиях низкой освещенности, гарантируя четкость снимков в ночное время. Благодаря степени защиты IP55, видеокамера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает её идеальным выбором для уличной установки. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает возможность локального хранения данных, а наличие встроенного микрофона позволяет записывать аудио, что добавляет дополнительный уровень наблюдения. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, упрощая процесс установки и настройки, а также обеспечивает возможность удаленного доступа и управления через интернет. Питание PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать электроэнергию и данные по одному кабелю, что снижает сложность и стоимость монтажа. Рабочий температурный диапазон от -20 до +45 °C гарантирует надежную работу видеокамеры в различных климатических условиях. При весе всего 0,18 кг, она легка и проста в установке, что делает её универсальным решением для обеспечения безопасности в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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