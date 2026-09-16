Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B
Видеокамера Ubiquiti — это надежное и функциональное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Камера выполнена в элегантном черном цвете и оснащена высококачественной матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Одним из ключевых преимуществ этой модели является поддержка питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и минимизирует количество необходимых кабелей. Наличие порта RJ-45 и встроенного Wi-Fi позволяет интегрировать камеру в различные сети и обеспечивает гибкость в подключении. Купольная конструкция корпуса делает камеру компактной и практически незаметной, что является важным фактором для видеонаблюдения в офисах, домах или других помещениях. Вес камеры составляет всего 1 кг, что облегчает процесс монтажа и настройку устройства. Для работы в условиях различной освещенности камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 20 метров. Это гарантирует надежное видеонаблюдение даже в темное время суток. Рабочая температура устройства в диапазоне от -20 до +45 °C позволяет использовать камеру в различных климатических условиях. Видеокамера Ubiquiti — это отличный выбор для тех, кто ищет качественное и многофункциональное решение для внутреннего видеонаблюдения.
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Отзывы о товаре Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B