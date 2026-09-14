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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome

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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 1
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 2
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 3
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 4
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 5
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 6
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 1
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 2
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 3
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 4
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 5
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 6
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732120
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome

Видеокамера наблюдения Ubiquiti — это высокотехнологичное решение для видеомониторинга, обеспечивающее надежное качество изображения и звука. Эта купольная камера с прочным белым корпусом предназначена для использования как внутри помещений, так и на улице, что делает ее универсальным выбором для самых разных сценариев видеонаблюдения. Ключевые характеристики камеры включают высокочувствительную матрицу разрешением 5 мегапикселей, что позволяет записывать детализированное видео с разрешением 2688x1512 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает высокое качество изображения независимо от уровня освещенности, что особенно важно для мониторинга в условиях слабого освещения или в темное время суток. Эта камера Ubiquiti оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность захвата звука и улучшает контроль над ситуацией на объекте. Камера работает в температурном диапазоне от -20 до +45 °С, что позволяет ей функционировать в различных климатических условиях. Для передачи данных камера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через технологию PoE, что упрощает установку и снижает затраты на прокладку дополнительной проводки. Однако следует учесть, что камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, что делает необходимым использование сетевых решений для хранения данных. Таким образом, видеокамера Ubiquiti — это надежное и эффективное средство для организации системы видеонаблюдения, которое обеспечивает высококачественное изображение и звук, будучи пригодной для применения как в помещении, так и вне его.

Отзывы о товаре Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Развернуть
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера наблюдения Ubiquiti — это высокотехнологичное решение для видеомониторинга, обеспечивающее надежное качество изображения и звука. Эта купольная камера с прочным белым корпусом предназначена для использования как внутри помещений, так и на улице, что делает ее универсальным выбором для самых разных сценариев видеонаблюдения. Ключевые характеристики камеры включают высокочувствительную матрицу разрешением 5 мегапикселей, что позволяет записывать детализированное видео с разрешением 2688x1512 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает высокое качество изображения независимо от уровня освещенности, что особенно важно для мониторинга в условиях слабого освещения или в темное время суток. Эта камера Ubiquiti оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность захвата звука и улучшает контроль над ситуацией на объекте. Камера работает в температурном диапазоне от -20 до +45 °С, что позволяет ей функционировать в различных климатических условиях. Для передачи данных камера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через технологию PoE, что упрощает установку и снижает затраты на прокладку дополнительной проводки. Однако следует учесть, что камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, что делает необходимым использование сетевых решений для хранения данных. Таким образом, видеокамера Ubiquiti — это надежное и эффективное средство для организации системы видеонаблюдения, которое обеспечивает высококачественное изображение и звук, будучи пригодной для применения как в помещении, так и вне его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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