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Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W

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Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 1
Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 2
Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 3
Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
  • Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732115
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W

Видеокамера Ubiquiti — это высокотехнологичное устройство для надежного и эффективного видеонаблюдения. Белый корпус камеры выполнен в стильном и современном компьютерном дизайне, подходящем для различных внешних пространств. Благодаря уличному исполнению камера гарантирует стабильную работу при температурных диапазонах от -30 до +50 °C, что позволяет использовать её в самых разных климатических условиях. Ubiquiti оборудована сенсором с разрешением 3840x2160 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Наличие функций "день/ночь" и встроенной ИК-подсветки позволяет получать качественное видео независимо от времени суток и уровня освещенности. Камера поддерживает подключение через Wi-Fi, что упрощает её интеграцию в существующую сеть, а наличие порта RJ-45 позволяет организовать проводное соединение для максимальной стабильности и скорости передачи данных. Поддержка microSD карт обеспечивает возможность локального хранения видео, предоставляя дополнительную надежность и простоту в управлении записями. Эта модель от компании Ubiquiti — идеальное решение для тех, кто ищет надежное оборудование для уличного видеонаблюдения с высоким разрешением и разнообразными возможностями подключения.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti — это высокотехнологичное устройство для надежного и эффективного видеонаблюдения. Белый корпус камеры выполнен в стильном и современном компьютерном дизайне, подходящем для различных внешних пространств. Благодаря уличному исполнению камера гарантирует стабильную работу при температурных диапазонах от -30 до +50 °C, что позволяет использовать её в самых разных климатических условиях. Ubiquiti оборудована сенсором с разрешением 3840x2160 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Наличие функций "день/ночь" и встроенной ИК-подсветки позволяет получать качественное видео независимо от времени суток и уровня освещенности. Камера поддерживает подключение через Wi-Fi, что упрощает её интеграцию в существующую сеть, а наличие порта RJ-45 позволяет организовать проводное соединение для максимальной стабильности и скорости передачи данных. Поддержка microSD карт обеспечивает возможность локального хранения видео, предоставляя дополнительную надежность и простоту в управлении записями. Эта модель от компании Ubiquiti — идеальное решение для тех, кто ищет надежное оборудование для уличного видеонаблюдения с высоким разрешением и разнообразными возможностями подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера 4K (8MP), , Multi-TOPS AI Engine, белый UBIQUITI UVC-G6-Dome-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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