Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W
Видеокамера Ubiquiti представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в различных помещениях. Благодаря современному набору функций и высокому разрешению эта камера гарантирует качественное изображение и надежную работу при любых условиях. Камера обладает разрешением 3840x2160 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное видео. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только изображение, но и звук, что делает наблюдение более информативным. Белый корпус видеокамеры выполнен с учетом защиты от внешних воздействий — степень защиты IP66 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, хотя основное предназначение устройства — использование внутри помещений. Данная особенность позволяет эксплуатировать камеру в различных условиях и на разных объектах. Благодаря функции день/ночь и наличию ИК-подсветки, видеокамера эффективна как в дневное время, так и в полной темноте. Это обеспечивает непрерывное наблюдение 24/7. Для подключения и питания камеры предусмотрен порт RJ-45 и поддержка технологии PoE, что упрощает установку и уменьшает количество необходимых для работы проводов. Устройство выдерживает температуры от -30 до +50 °С, что делает его надежным выбором для различных климатических зон. Видеокамера Ubiquiti — это убедительное сочетание надежности, качества и функциональности, идеально подходящее для обеспечения безопасности внутри помещений. Вес устройства составляет 5 кг, что свидетельствует о его надежной конструкции и высоком качестве материалов.
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