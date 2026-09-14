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Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)

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Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732081
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.21

Описание товара Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)

Видеокамера TP-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и превосходное качество изображения. Эта поворотная камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая позволяет снимать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкие и детализированные изображения в любое время суток. Камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает функцию день/ночь, что делает её идеальной для использования в условиях низкой освещенности. ИК подсветка обеспечивает видимость в темное время суток, гарантируя безопасность 24/7. Прочный корпус камеры с классом защиты IP66 защищает её от влаги и пыли, что позволяет использовать устройство в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Белый цвет корпуса камеры обеспечивает элегантный и сдержанный внешний вид, который легко впишется в любое окружение. Камера поддерживает подключение по Wi-Fi, что делает её установку и эксплуатацию максимально удобной. Наличие порта RJ-45 предоставляет дополнительные возможности для подключения через проводное соединение. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Эта видеокамера от TP-Link является идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и надежность в охранных системах.

Отзывы о товаре Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и превосходное качество изображения. Эта поворотная камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая позволяет снимать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкие и детализированные изображения в любое время суток. Камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает функцию день/ночь, что делает её идеальной для использования в условиях низкой освещенности. ИК подсветка обеспечивает видимость в темное время суток, гарантируя безопасность 24/7. Прочный корпус камеры с классом защиты IP66 защищает её от влаги и пыли, что позволяет использовать устройство в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Белый цвет корпуса камеры обеспечивает элегантный и сдержанный внешний вид, который легко впишется в любое окружение. Камера поддерживает подключение по Wi-Fi, что делает её установку и эксплуатацию максимально удобной. Наличие порта RJ-45 предоставляет дополнительные возможности для подключения через проводное соединение. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Эта видеокамера от TP-Link является идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и надежность в охранных системах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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