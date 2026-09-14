Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)
Видеокамера TP-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и превосходное качество изображения. Эта поворотная камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая позволяет снимать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкие и детализированные изображения в любое время суток. Камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает функцию день/ночь, что делает её идеальной для использования в условиях низкой освещенности. ИК подсветка обеспечивает видимость в темное время суток, гарантируя безопасность 24/7. Прочный корпус камеры с классом защиты IP66 защищает её от влаги и пыли, что позволяет использовать устройство в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Белый цвет корпуса камеры обеспечивает элегантный и сдержанный внешний вид, который легко впишется в любое окружение. Камера поддерживает подключение по Wi-Fi, что делает её установку и эксплуатацию максимально удобной. Наличие порта RJ-45 предоставляет дополнительные возможности для подключения через проводное соединение. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Эта видеокамера от TP-Link является идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и надежность в охранных системах.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 34 670 руб.8668 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 820 руб.11205 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 49 070 руб.12268 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
Отзывы о товаре Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)