Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)
Разрешение 4 Мп: позволит разглядеть даже самые мелкие детали. Цветное изображение круглые сутки: позволит вести видеонаблюдение даже в кромешной тьме благодаря высокочувствительной матрице и наличию прожекторов. Поворотный механизм: изменяемые маршруты патруля и автоматическое отслеживание обеспечат защиту всех ключевых зон. Wi-Fi: упростит подключение к сети. Защита от влаги: степень защиты корпуса IP66 позволит использовать камеру в самых беспощадных условиях. Интеллектуальное обнаружение (людей, движения, пересечения линии, вторжения в область и саботажа): отправка уведомлений, когда кто-то пересекает линию, проникает в охраняемую зону или препятствует работе камеры. Умная ИК-подсветка: позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры или слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR): позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR): снижает зернистость изображения и повышает чёткость видео. H.265+: кристально чистое сжатое изображение без потери качества, которое позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть. Приложение VIGI: безопасность у вас на ладони.
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