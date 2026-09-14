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Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)

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Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732080
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
980

Описание товара Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)

Разрешение 4 Мп: позволит разглядеть даже самые мелкие детали. Цветное изображение круглые сутки: позволит вести видеонаблюдение даже в кромешной тьме благодаря высокочувствительной матрице и наличию прожекторов. Поворотный механизм: изменяемые маршруты патруля и автоматическое отслеживание обеспечат защиту всех ключевых зон. Wi-Fi: упростит подключение к сети. Защита от влаги: степень защиты корпуса IP66 позволит использовать камеру в самых беспощадных условиях. Интеллектуальное обнаружение (людей, движения, пересечения линии, вторжения в область и саботажа): отправка уведомлений, когда кто-то пересекает линию, проникает в охраняемую зону или препятствует работе камеры. Умная ИК-подсветка: позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры или слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR): позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR): снижает зернистость изображения и повышает чёткость видео. H.265+: кристально чистое сжатое изображение без потери качества, которое позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть. Приложение VIGI: безопасность у вас на ладони.

Отзывы о товаре Уличная полноцветная поворотная IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Разрешение 4 Мп: позволит разглядеть даже самые мелкие детали. Цветное изображение круглые сутки: позволит вести видеонаблюдение даже в кромешной тьме благодаря высокочувствительной матрице и наличию прожекторов. Поворотный механизм: изменяемые маршруты патруля и автоматическое отслеживание обеспечат защиту всех ключевых зон. Wi-Fi: упростит подключение к сети. Защита от влаги: степень защиты корпуса IP66 позволит использовать камеру в самых беспощадных условиях. Интеллектуальное обнаружение (людей, движения, пересечения линии, вторжения в область и саботажа): отправка уведомлений, когда кто-то пересекает линию, проникает в охраняемую зону или препятствует работе камеры. Умная ИК-подсветка: позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры или слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR): позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR): снижает зернистость изображения и повышает чёткость видео. H.265+: кристально чистое сжатое изображение без потери качества, которое позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть. Приложение VIGI: безопасность у вас на ладони.
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