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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI

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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 1
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 2
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 3
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 4
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 5
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 6
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 7
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 8
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 9
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 2
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 3
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 4
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 5
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 6
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 7
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 8
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 9
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI
4 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI

Представляем сферическую IP-камеру TP-Link VIGI C440I с объективом 4 миллиметра — идеальное решение для организации чёткого и надежного видеонаблюдения в помещениях и на небольших открытых площадках. Её элегантная и лаконичная конструкция гармонично впишется в любой интерьер, оставаясь неприметной для посетителей, но обеспечивая вам полный контроль над ситуацией. Главной гордостью этой камеры является высокое разрешение записи 4 мегапикселя, что соответствует формату 2560 на 1440 пикселей. Это позволяет получать необычайно детализированное и чёткое изображение, на котором можно без труда рассмотреть мелкие детали: черты лица, номинал купюры или этикетку на товаре. Благодаря максимальной частоте съёмки 30 кадров в секунду видео остаётся плавным и естественным даже при наблюдении за быстро движущимися объектами, что исключает появление смазанных моментов. Обладая фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, камера предлагает широкий угол обзора в 75.1 градусов, позволяя охватить значительную часть пространства. Для работы в полной темноте предусмотрена встроенная инфракрасная подсветка с впечатляющей дальностью до 30 метров. Эта система автоматически активируется при снижении освещённости, переключая камеру в режим чёрно-белой съёмки и гарантируя круглосуточное наблюдение без слепых зон. Одним из ключевых преимуществ модели является её экономичность и технологичность. Она поддерживает современные форматы сжатия видеоданных H.265 и H.264, а также их более продвинутые версии H.265+ и H.264+. Эти технологии позволяют существенно уменьшить объём занимаемого видеоархива, экономя место на карте памяти или сетевом хранилище, без малейшей потери в качестве картинки. Питание осуществляется по технологии Power over Ethernet, что означает простоту монтажа: для подключения требуется всего один кабель, который одновременно передаёт и данные, и электроэнергию. Умные функции делают эту камеру настоящим охранником. Встроенный детектор движения анализирует происходящее в кадре и может мгновенно отправлять вам уведомление на смартфон, как только в зоне наблюдения будет зафиксирована активность. Это избавляет от необходимости просматривать часы пустой записи и позволяет оперативно реагировать на важные события. Управление камерой, настройка параметров и просмотр видео в реальном времени осуществляются интуитивно и удобно через специальное мобильное приложение, давая вам полный контроль над вашей системой безопасности прямо с ладони.

Отзывы о товаре Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем сферическую IP-камеру TP-Link VIGI C440I с объективом 4 миллиметра — идеальное решение для организации чёткого и надежного видеонаблюдения в помещениях и на небольших открытых площадках. Её элегантная и лаконичная конструкция гармонично впишется в любой интерьер, оставаясь неприметной для посетителей, но обеспечивая вам полный контроль над ситуацией. Главной гордостью этой камеры является высокое разрешение записи 4 мегапикселя, что соответствует формату 2560 на 1440 пикселей. Это позволяет получать необычайно детализированное и чёткое изображение, на котором можно без труда рассмотреть мелкие детали: черты лица, номинал купюры или этикетку на товаре. Благодаря максимальной частоте съёмки 30 кадров в секунду видео остаётся плавным и естественным даже при наблюдении за быстро движущимися объектами, что исключает появление смазанных моментов. Обладая фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, камера предлагает широкий угол обзора в 75.1 градусов, позволяя охватить значительную часть пространства. Для работы в полной темноте предусмотрена встроенная инфракрасная подсветка с впечатляющей дальностью до 30 метров. Эта система автоматически активируется при снижении освещённости, переключая камеру в режим чёрно-белой съёмки и гарантируя круглосуточное наблюдение без слепых зон. Одним из ключевых преимуществ модели является её экономичность и технологичность. Она поддерживает современные форматы сжатия видеоданных H.265 и H.264, а также их более продвинутые версии H.265+ и H.264+. Эти технологии позволяют существенно уменьшить объём занимаемого видеоархива, экономя место на карте памяти или сетевом хранилище, без малейшей потери в качестве картинки. Питание осуществляется по технологии Power over Ethernet, что означает простоту монтажа: для подключения требуется всего один кабель, который одновременно передаёт и данные, и электроэнергию. Умные функции делают эту камеру настоящим охранником. Встроенный детектор движения анализирует происходящее в кадре и может мгновенно отправлять вам уведомление на смартфон, как только в зоне наблюдения будет зафиксирована активность. Это избавляет от необходимости просматривать часы пустой записи и позволяет оперативно реагировать на важные события. Управление камерой, настройка параметров и просмотр видео в реальном времени осуществляются интуитивно и удобно через специальное мобильное приложение, давая вам полный контроль над вашей системой безопасности прямо с ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI - по цене 4170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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