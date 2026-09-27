Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(2.8mm) VIGI
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
В наличии
Код товара: 732071
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 180 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
TP-link
Вес, г.
360
Описание товара Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(2.8mm) VIGI
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(2.8mm) VIGI
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Бренд
TP-link
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(2.8mm) VIGI
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(2.8mm) VIGI - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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