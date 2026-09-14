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Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI

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Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 1
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 2
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 3
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 4
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 5
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 6
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 7
Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 1
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 2
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 3
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 4
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 5
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 6
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 7
  • Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732070
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
340

Описание товара Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI

Видеокамера TP-Link представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования в любых погодных условиях. Эта купольная камера оснащена прочным белым корпусом, который не только отлично вписывается в любой интерьер, но и обеспечивает высокую защиту от внешних воздействий. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR (Wide Dynamic Range), камера способна уравновешивать яркие и темные участки кадра, обеспечивая высококачественное изображение в сложных условиях освещенности. Инновационная функция день/ночь и встроенная ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяют вести непрерывное наблюдение 24/7, обеспечивая четкое изображение при любом уровне освещенности. Прочный конструктивный дизайн с поддержкой рабочего температурного диапазона от -30 до +60 °С делает эту камеру идеальной для уличной установки. Подключение камеры осуществляется через порт RJ-45, а питание поддерживается через технологию PoE, что обеспечивает простоту монтажа и экономию на кабельной проводке. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, камера сохраняет высокую производительность и надежность. С весом всего 0,8 кг, камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования в любых погодных условиях. Эта купольная камера оснащена прочным белым корпусом, который не только отлично вписывается в любой интерьер, но и обеспечивает высокую защиту от внешних воздействий. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR (Wide Dynamic Range), камера способна уравновешивать яркие и темные участки кадра, обеспечивая высококачественное изображение в сложных условиях освещенности. Инновационная функция день/ночь и встроенная ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяют вести непрерывное наблюдение 24/7, обеспечивая четкое изображение при любом уровне освещенности. Прочный конструктивный дизайн с поддержкой рабочего температурного диапазона от -30 до +60 °С делает эту камеру идеальной для уличной установки. Подключение камеры осуществляется через порт RJ-45, а питание поддерживается через технологию PoE, что обеспечивает простоту монтажа и экономию на кабельной проводке. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, камера сохраняет высокую производительность и надежность. С весом всего 0,8 кг, камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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