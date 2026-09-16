Описание товара Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8mm) VIGI

Представьте себе надежного сторожа, который никогда не спит, не отвлекается и видит все, что происходит вокруг, даже в полной темноте. Именно таким охранником для вашего дома или бизнеса станет IP-камера TP-Link VIGI C430I с объективом 2.8 мм. Это не просто устройство для записи видео, а интеллектуальный центр безопасности, разработанный для тех, кто ценит четкость, надежность и простоту использования. С первого взгляда вы оцените ее аккуратную сферическую конструкцию, которая гармонично впишется в любой интерьер или экстерьер. Но главная сила этой камеры скрыта внутри. Благодаря высокой светочувствительной матрице на 3 мегапикселя и продвинутому процессору обработки изображения, камера обеспечивает исключительное качество картинки с разрешением 2304x1296. Это на 30% больше по сравнению с традиционными камерами 1080p, что позволяет различать самые мелкие детали: номер автомобиля на парковке, черты лица человека на входной двери или этикетку на товаре в магазине. Плавность происходящего гарантирует высокая частота 30 кадров в секунду, поэтому вы не упустите ни одного момента, даже самого динамичного. Важной особенностью VIGI C430I является ее невероятно широкий угол обзора — 97.8 градусов. Такой охват позволяет одной камере контролировать значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Это идеальное решение для наблюдения за гостиной, офисным помещением, складским коридором или приусадебным участком. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм уже настроен на оптимальную резкость, что избавляет от необходимости сложной ручной регулировки и гарантирует всегда четкое изображение. Безопасность — это круглосуточная задача, и TP-Link VIGI C430I отлично с ней справляется даже ночью. Когда солнце садится и наступает темнота, в работу вступает мощная ИК-подсветка с дальностью до 30 метров. Она автоматически включает черно-белый режим, обеспечивая равномерно подсвеченную и детализированную картинку без засветов, позволяя вам видеть все, что происходит в полной темноте, как днем. Эта камера не просто записывает видео, она его анализирует. Встроенная функция обнаружения движения избавит вас от просмотра часов пустых записей. Камера умна и умеет отличать движение ветки дерева от прохода человека. В случае возникновения подозрительной активности она мгновенно отправит вам уведомление прямо на смартфон. Управление и просмотр видеопотока организованы невероятно просто через удобное мобильное приложение VIGI, которое дает вам полный контроль над наблюдением из любой точки мира, где есть интернет. Эффективность работы складывается и из грамотного использования ресурсов. Камера поддерживает современные форматы сжатия видео H.265/H.265+ и H.264/H.264+, которые обеспечивают максимальное качество изображения при минимальном потреблении трафика и места для хранения архивов. Это означает, что вы сможете хранить записи за более длительный период без необходимости частой очистки или покупки дополнительных жестких дисков. Простота установки — еще одно ключевое преимущество. Камера получает питание и передает данные по одному кабелю через технологию Power over Ethernet (PoE). Вам не потребуется тянуть отдельные провода для электропитания, что значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа, делая систему аккуратной и безопасной.