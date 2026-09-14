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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm)

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Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 1
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 2
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 3
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 4
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 5
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 6
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 7
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 8
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 1
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 2
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 3
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 4
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 5
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 6
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 7
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 8
  • Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732064
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
470

Описание товара Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm)

Уличная видеокамера TP-Link в компактном белом купольном корпусе — отличный выбор для круглогодичного наблюдения. Она выдерживает экстремальные температуры от -40 до +60 °С, поэтому надёжно работает в любом климате. Сенсор на 4 мегапикселя обеспечивает чёткую картинку в разрешении 2560x1440, а цифровой WDR помогает различать детали даже при сложном освещении. Благодаря инфракрасной подсветке камера фиксирует происходящее и в полной темноте. Поддержка карт памяти microSD вместимостью до 256 ГБ позволяет хранить длительные записи прямо на устройстве. Лёгкий вес 0,28 кг облегчает монтаж, а наличие порта RJ-45 открывает возможность стабильного проводного подключения.

Отзывы о товаре Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C240(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера TP-Link в компактном белом купольном корпусе — отличный выбор для круглогодичного наблюдения. Она выдерживает экстремальные температуры от -40 до +60 °С, поэтому надёжно работает в любом климате. Сенсор на 4 мегапикселя обеспечивает чёткую картинку в разрешении 2560x1440, а цифровой WDR помогает различать детали даже при сложном освещении. Благодаря инфракрасной подсветке камера фиксирует происходящее и в полной темноте. Поддержка карт памяти microSD вместимостью до 256 ГБ позволяет хранить длительные записи прямо на устройстве. Лёгкий вес 0,28 кг облегчает монтаж, а наличие порта RJ-45 открывает возможность стабильного проводного подключения.
Самовывоз
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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