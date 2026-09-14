Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm)
TP-Link представляет уличную купольную камеру видеонаблюдения с матрицей 4 МПикс. и высоким разрешением 2560x1440 пикселей — это значит, что даже мелкие детали на видео останутся чёткими и различимыми. Благодаря аппаратному WDR камера отлично справляется с резкими перепадами света, сохраняя видимость при любой погоде. ИК-подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надёжную работу камеры зимой и летом. Белый корпус гармонично впишется в экстерьер, а вес 0,28 кг делает установку максимально простой. Для передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Идеальный вариант для тех, кто ищет долговечное и функциональное решение для наружного наблюдения.
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