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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm)

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Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 1
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 2
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 3
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 4
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 5
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 6
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 7
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 1
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 2
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 3
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 4
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 5
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 6
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 7
  • Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm)
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
470

Описание товара Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm)

IP-камера TP-Link VIGI C230 4мм – надежный охранный мониторинг в высоком разрешении Современная безопасность требует высокотехнологичных решений, и IP-камера TP-Link VIGI C230 с фиксированным объективом 4 мм – это идеальный выбор для защиты дома, офиса или коммерческого помещения. Купольная антивандальная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к внешним воздействиям, а разрешение 3 Мп (2304?1296) гарантирует четкую детализацию изображения даже при слабом освещении. Камера оснащена чувствительной матрицей 1/2,8", которая в сочетании с ИК-подсветкой дальностью до 30 метров позволяет вести круглосуточное наблюдение. Даже в полной темноте вы получите контрастное черно-белое изображение с хорошей видимостью объектов. Встроенный микрофон обеспечивает не только видеозапись, но и звуковое сопровождение, что делает мониторинг еще более информативным. Благодаря поддержке современных форматов сжатия H.265+ и H.264+ камера экономит место на носителях без потери качества записи. Частота 30 кадров в секунду обеспечивает плавное видео, что особенно важно при фиксации быстрого движения. Встроенный детектор движения снижает нагрузку на хранилище, записывая только значимые события, а интеллектуальные алгоритмы минимизируют количество ложных срабатываний. Управлять камерой можно удаленно через смартфон или компьютер, используя удобное приложение TP-Link. Настройка зон наблюдения, просмотр архива и получение уведомлений о подозрительной активности – все это доступно в несколько касаний. Подключение через PoE (Power over Ethernet) упрощает установку, так как для работы необходим всего один кабель, передающий и данные, и питание. Корпус VIGI C230 соответствует стандартам защиты IK10 и IP67, что означает устойчивость к механическим повреждениям и полную защиту от пыли и влаги. Камера выдерживает экстремальные температуры и может работать как в помещении, так и на улице, не боясь дождя, снега или палящего солнца.

Отзывы о товаре Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера TP-Link VIGI C230 4мм – надежный охранный мониторинг в высоком разрешении Современная безопасность требует высокотехнологичных решений, и IP-камера TP-Link VIGI C230 с фиксированным объективом 4 мм – это идеальный выбор для защиты дома, офиса или коммерческого помещения. Купольная антивандальная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к внешним воздействиям, а разрешение 3 Мп (2304?1296) гарантирует четкую детализацию изображения даже при слабом освещении. Камера оснащена чувствительной матрицей 1/2,8", которая в сочетании с ИК-подсветкой дальностью до 30 метров позволяет вести круглосуточное наблюдение. Даже в полной темноте вы получите контрастное черно-белое изображение с хорошей видимостью объектов. Встроенный микрофон обеспечивает не только видеозапись, но и звуковое сопровождение, что делает мониторинг еще более информативным. Благодаря поддержке современных форматов сжатия H.265+ и H.264+ камера экономит место на носителях без потери качества записи. Частота 30 кадров в секунду обеспечивает плавное видео, что особенно важно при фиксации быстрого движения. Встроенный детектор движения снижает нагрузку на хранилище, записывая только значимые события, а интеллектуальные алгоритмы минимизируют количество ложных срабатываний. Управлять камерой можно удаленно через смартфон или компьютер, используя удобное приложение TP-Link. Настройка зон наблюдения, просмотр архива и получение уведомлений о подозрительной активности – все это доступно в несколько касаний. Подключение через PoE (Power over Ethernet) упрощает установку, так как для работы необходим всего один кабель, передающий и данные, и питание. Корпус VIGI C230 соответствует стандартам защиты IK10 и IP67, что означает устойчивость к механическим повреждениям и полную защиту от пыли и влаги. Камера выдерживает экстремальные температуры и может работать как в помещении, так и на улице, не боясь дождя, снега или палящего солнца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm) - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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