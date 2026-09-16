Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(2.8mm)
Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к экстремальным условиям. Камера выполнена в прочном купольном корпусе белого цвета, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Благодаря матрице с разрешением 3 МПикс. и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей, данная камера передает четкое и детализированное изображение. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественную картинку даже в условиях сложного освещения. Функция день/ночь и наличие инфракрасной подсветки обеспечивают круглосуточный мониторинг, даже в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальным решением для различных климатических условий. Видеокамера TP-Link не поддерживает карты памяти и Wi-Fi, но оснащена портом RJ-45, что гарантирует надежное подключение и передачу данных по сети. Камера обладает весом 0,55 кг, что делает ее легкой для установки и обслуживания. Идеально подходящая для обеспечения безопасности в уличных условиях, эта камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и высококачественное решение для видеонаблюдения.
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