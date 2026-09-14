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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732044
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI

TP-Link VIGI C340I (6mm) - IP-камера TP-Link VIGI C340I разработана для установки вне помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560?1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C340I ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link VIGI C340I (6mm) - IP-камера TP-Link VIGI C340I разработана для установки вне помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560?1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C340I ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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