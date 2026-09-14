Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(6mm) VIGI
TP-Link VIGI C340I (6mm) - IP-камера TP-Link VIGI C340I разработана для установки вне помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560?1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C340I ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.
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