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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 2
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 3
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 4
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 5
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 6
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 7
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 8
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 9
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 2
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 3
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 4
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 5
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 6
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 7
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 8
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 9
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI

Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. С прочным корпусом, выполненным в черно-белой цветовой гамме, она обладает степенью защиты IP67, что гарантирует эффективную работу даже при экстремальных температурах от -40 до +60 °C. Цилиндрическая форма корпуса обеспечивает удобство установки и эстетичный внешний вид. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение 2560x1440 пикселей. Это позволяет фиксировать даже мелкие детали, что крайне важно для безопасности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) помогает справляться с резкими перепадами освещенности, улучшая качество изображения при сложных условиях освещения. Для обеспечения круглосуточного наблюдения камера оснащена функцией день/ночь и мощной ИК подсветкой, работающей на расстоянии до 30 метров. Это позволяет получать четкое изображение даже в условиях полной темноты. Питание PoE упрощает установку и уменьшает количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 гарантирует быстрый и стабильный сетевой интерфейс. С весом всего 0,26 кг камера легко монтируется на различных поверхностях и может интегрироваться в любую систему безопасности. Это делает видеокамеру TP-Link идеальным выбором для эффективного видеонаблюдения на улице, обеспечивая безопасность и защиту вашей территории.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
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Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. С прочным корпусом, выполненным в черно-белой цветовой гамме, она обладает степенью защиты IP67, что гарантирует эффективную работу даже при экстремальных температурах от -40 до +60 °C. Цилиндрическая форма корпуса обеспечивает удобство установки и эстетичный внешний вид. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение 2560x1440 пикселей. Это позволяет фиксировать даже мелкие детали, что крайне важно для безопасности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) помогает справляться с резкими перепадами освещенности, улучшая качество изображения при сложных условиях освещения. Для обеспечения круглосуточного наблюдения камера оснащена функцией день/ночь и мощной ИК подсветкой, работающей на расстоянии до 30 метров. Это позволяет получать четкое изображение даже в условиях полной темноты. Питание PoE упрощает установку и уменьшает количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 гарантирует быстрый и стабильный сетевой интерфейс. С весом всего 0,26 кг камера легко монтируется на различных поверхностях и может интегрироваться в любую систему безопасности. Это делает видеокамеру TP-Link идеальным выбором для эффективного видеонаблюдения на улице, обеспечивая безопасность и защиту вашей территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI - данный товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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