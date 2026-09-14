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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 2
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 3
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 4
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 5
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 6
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 7
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 8
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 9
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 2
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 3
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 4
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 5
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 6
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 7
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 8
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 9
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732038
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI

Видеокамера TP-Link предоставляет надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе современный дизайн и высокую функциональность. Выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, камера отличается высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и влаге. Это делает данную модель идеальной для использования в различных погодных условиях, сохраняя работоспособность при температуре от -40 до +60 °С. Камера обладает матрицей с разрешением 3 МПикс., поддерживающей качественное видео до 2304x1296 пикселей. Благодаря функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает четкую картинку в условиях низкой освещенности или в полной темноте. Отсутствие встроенного микрофона компенсируется высокой четкостью изображения, что позволяет эффективно мониторить ситуацию в зоне наблюдения. Для подключения к сети камера оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение. Отсутствие Wi-Fi облегчает настройку устройства и снижает вероятность помех в передаче данных. Однако следует учесть, что модель не поддерживает карты памяти, что требует подключения к системе хранения данных. Бренд TP-Link гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие пользователей благодаря своим проверенным решениям в области видеонаблюдения. Эта видеокамера станет надежным помощником в охране и мониторинге территории.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link предоставляет надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе современный дизайн и высокую функциональность. Выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, камера отличается высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и влаге. Это делает данную модель идеальной для использования в различных погодных условиях, сохраняя работоспособность при температуре от -40 до +60 °С. Камера обладает матрицей с разрешением 3 МПикс., поддерживающей качественное видео до 2304x1296 пикселей. Благодаря функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает четкую картинку в условиях низкой освещенности или в полной темноте. Отсутствие встроенного микрофона компенсируется высокой четкостью изображения, что позволяет эффективно мониторить ситуацию в зоне наблюдения. Для подключения к сети камера оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение. Отсутствие Wi-Fi облегчает настройку устройства и снижает вероятность помех в передаче данных. Однако следует учесть, что модель не поддерживает карты памяти, что требует подключения к системе хранения данных. Бренд TP-Link гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие пользователей благодаря своим проверенным решениям в области видеонаблюдения. Эта видеокамера станет надежным помощником в охране и мониторинге территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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