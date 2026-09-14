Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(6mm) VIGI
Видеокамера TP-Link предоставляет надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе современный дизайн и высокую функциональность. Выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, камера отличается высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и влаге. Это делает данную модель идеальной для использования в различных погодных условиях, сохраняя работоспособность при температуре от -40 до +60 °С. Камера обладает матрицей с разрешением 3 МПикс., поддерживающей качественное видео до 2304x1296 пикселей. Благодаря функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает четкую картинку в условиях низкой освещенности или в полной темноте. Отсутствие встроенного микрофона компенсируется высокой четкостью изображения, что позволяет эффективно мониторить ситуацию в зоне наблюдения. Для подключения к сети камера оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение. Отсутствие Wi-Fi облегчает настройку устройства и снижает вероятность помех в передаче данных. Однако следует учесть, что модель не поддерживает карты памяти, что требует подключения к системе хранения данных. Бренд TP-Link гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие пользователей благодаря своим проверенным решениям в области видеонаблюдения. Эта видеокамера станет надежным помощником в охране и мониторинге территории.
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