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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732036
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI

Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и устойчивость к различным погодным условиям. Эта модель оснащена матрицей на 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, которая гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и водным струям, что делает её идеальной для наружного использования в любых климатических условиях. Видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей эффективную съемку в условиях недостаточной освещенности, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая надежный контроль в любое время суток. Питание устройства осуществляется через PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и прокладку кабелей, позволяя использовать единственный Ethernet-кабель для передачи данных и питания. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения к сети и интеграции с системами видеонаблюдения. Стоит отметить отсутствие микрофона и поддержки карт памяти, однако это делает эту модель оптимальным выбором для тех, кто ищет качественную и надежную камеру видеонаблюдения без лишних функций и дополнительных затрат. Видеокамера TP-Link — это надежный охранник вашего имущества, который обеспечивает спокойствие и безопасность благодаря продуманным техническим характеристикам и качественной сборке бренда TP-Link.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и устойчивость к различным погодным условиям. Эта модель оснащена матрицей на 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, которая гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и водным струям, что делает её идеальной для наружного использования в любых климатических условиях. Видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей эффективную съемку в условиях недостаточной освещенности, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая надежный контроль в любое время суток. Питание устройства осуществляется через PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и прокладку кабелей, позволяя использовать единственный Ethernet-кабель для передачи данных и питания. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения к сети и интеграции с системами видеонаблюдения. Стоит отметить отсутствие микрофона и поддержки карт памяти, однако это делает эту модель оптимальным выбором для тех, кто ищет качественную и надежную камеру видеонаблюдения без лишних функций и дополнительных затрат. Видеокамера TP-Link — это надежный охранник вашего имущества, который обеспечивает спокойствие и безопасность благодаря продуманным техническим характеристикам и качественной сборке бренда TP-Link.
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Отзывы


Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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