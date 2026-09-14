Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(2.8mm) VIGI
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и устойчивость к различным погодным условиям. Эта модель оснащена матрицей на 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, которая гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и водным струям, что делает её идеальной для наружного использования в любых климатических условиях. Видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей эффективную съемку в условиях недостаточной освещенности, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая надежный контроль в любое время суток. Питание устройства осуществляется через PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и прокладку кабелей, позволяя использовать единственный Ethernet-кабель для передачи данных и питания. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения к сети и интеграции с системами видеонаблюдения. Стоит отметить отсутствие микрофона и поддержки карт памяти, однако это делает эту модель оптимальным выбором для тех, кто ищет качественную и надежную камеру видеонаблюдения без лишних функций и дополнительных затрат. Видеокамера TP-Link — это надежный охранник вашего имущества, который обеспечивает спокойствие и безопасность благодаря продуманным техническим характеристикам и качественной сборке бренда TP-Link.
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