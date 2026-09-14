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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 2
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 3
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 4
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 5
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 6
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 7
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 8
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 9
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 10
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 11
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 12
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 2
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 3
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 4
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 5
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 6
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 7
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 8
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 9
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 10
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 11
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 12
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732033
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI

Уличная камера видеонаблюдения TP-Link в стильном белом цилиндрическом корпусе создана для надежной работы в самых суровых условиях. Благодаря влагозащите IP67 она не боится дождя, пыли и перепадов температуры — стабильно работает даже при морозе -40?°C и жаре до +60?°C. Камера весит всего 0,2 кг, так что её легко можно разместить в любом удобном месте. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и качественная 2-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткую картинку днём и ночью, а ИК-подсветка гарантирует отличное изображение даже при полном отсутствии света. Подключение через порт RJ-45 позволяет интегрировать камеру в системы видеонаблюдения. Идеальный выбор для тех, кому важно защищать территорию без лишних сложностей.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная камера видеонаблюдения TP-Link в стильном белом цилиндрическом корпусе создана для надежной работы в самых суровых условиях. Благодаря влагозащите IP67 она не боится дождя, пыли и перепадов температуры — стабильно работает даже при морозе -40?°C и жаре до +60?°C. Камера весит всего 0,2 кг, так что её легко можно разместить в любом удобном месте. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и качественная 2-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткую картинку днём и ночью, а ИК-подсветка гарантирует отличное изображение даже при полном отсутствии света. Подключение через порт RJ-45 позволяет интегрировать камеру в системы видеонаблюдения. Идеальный выбор для тех, кому важно защищать территорию без лишних сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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