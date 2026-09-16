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64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H

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64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 1
64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 2
64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 1
  • 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 2
  • 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 710 руб. 
Начислим 876 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
54 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
440 x 44 x 330 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H

Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности вашего пространства. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать в систему множество камер и обеспечить полный контроль над обстановкой. С впечатляющим максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей, видеорегистратор позволяет получать сверхчеткое изображение, которое не упустит ни одной детали. При этом со скоростью 25 кадров в секунду на всех каналах запись ведется плавно и без потерь качества. Устройство оснащено восемью каналами записи, что обеспечивает гибкость и возможность одновременно фиксировать и анализировать информацию с нескольких источников. Видеорегистратор поддерживает установку двух накопителей SATA, каждый с максимальным объемом до 16 ТБ, что позволяет эффективно управлять большими объемами данных. Однако накопители не входят в комплект, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящие по объему и цене модели. Для удобства подключения и передачи данных видеорегистратор TP-Link снабжен двумя разъемами HDMI и одним разъемом VGA, позволяющими вывести изображение на несколько мониторов. Наличие двух разъемов RCA, трех USB-портов и двух Ethernet (LAN)-интерфейсов делает устройство универсальным и совместимым с широким спектром оборудования и периферийных устройств. Этот видеорегистратор, обладая современными характеристиками и гибкими возможностями подключения, предоставляет пользователям надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.

Отзывы о товаре 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
2
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
440 x 44 x 330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности вашего пространства. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать в систему множество камер и обеспечить полный контроль над обстановкой. С впечатляющим максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей, видеорегистратор позволяет получать сверхчеткое изображение, которое не упустит ни одной детали. При этом со скоростью 25 кадров в секунду на всех каналах запись ведется плавно и без потерь качества. Устройство оснащено восемью каналами записи, что обеспечивает гибкость и возможность одновременно фиксировать и анализировать информацию с нескольких источников. Видеорегистратор поддерживает установку двух накопителей SATA, каждый с максимальным объемом до 16 ТБ, что позволяет эффективно управлять большими объемами данных. Однако накопители не входят в комплект, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящие по объему и цене модели. Для удобства подключения и передачи данных видеорегистратор TP-Link снабжен двумя разъемами HDMI и одним разъемом VGA, позволяющими вывести изображение на несколько мониторов. Наличие двух разъемов RCA, трех USB-портов и двух Ethernet (LAN)-интерфейсов делает устройство универсальным и совместимым с широким спектром оборудования и периферийных устройств. Этот видеорегистратор, обладая современными характеристиками и гибкими возможностями подключения, предоставляет пользователям надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H - по цене 54710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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