Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4
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Характеристики
Описание товара Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4
Представляем кубическую IP-камеру TRASSIR TR-D7151IR1 — идеальное решение для создания панорамного обзора и надежного контроля в помещениях. Ее компактная и универсальная конструкция позволяет легко разместить устройство на стене или потолке, обеспечивая максимальную гибкость при монтаже. Главной особенностью этой модели является сверхширокий угол обзора, достигающий 180 градусов, благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 1.4 мм. Камера охватывает пространство целиком, сводя к минимуму слепые зоны, что делает ее превосходным выбором для наблюдения за небольшими магазинами, офисами, холлами или жилыми комнатами. Вы получаете полную картину происходящего в кадре без необходимости устанавливать несколько устройств. Высокую детализацию изображения гарантирует современная матрица с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет камере формировать видео в качестве до 2592 на 1944 пикселей. Четкость картинки достаточна для уверенной идентификации лиц и объектов даже при просмотре записи. Для эффективного сжатия видеопотока без потери качества поддерживаются современные форматы H.264, H.265 и H.265+, что значительно экономит место на карте памяти и в архивном хранилище. Камера продолжает работать безупречно в любое время суток. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 10 метров автоматически включается в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая черно-белое изображение высокой четкости даже в полной темноте. Для фиксации не только визуальных, но и звуковых событий в устройстве присутствует встроенный микрофон. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю через технологию PoE, что упрощает установку и снижает количество проводов. Также возможно питание от обычной сети. Встроенный детектор движения интеллектуально выделяет в кадре активность, экономя ресурсы памяти и ваше время на просмотре. Запись событий можно сохранять напрямую на карту памяти, что обеспечивает автономность системы. С частотой до 15 кадров в секунду вы получаете плавное и естественное видео, позволяющее комфортно отслеживать динамичные события. Кубическая камера TRASSIR TR-D7151IR1 — это готовый, технологичный и экономичный центр наблюдения для вашей безопасности.
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Отзывы о товаре Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4