Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5
Представляем вашему вниманию современный и производительный сетевой видеорегистратор Tiandy TC-R3105 — надежное ядро для построения эффективной системы видеонаблюдения. Это устройство станет идеальным решением для тех, кто ценит четкую картинку, бесперебойную работу и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает запись видео с пяти камер, что позволяет организовать полноценное наблюдение за небольшим офисом, магазином или частным домом. Каждая камера в системе способна передавать изображение исключительной четкости с максимальным разрешением до шести мегапикселей, что гарантирует мельчайшую детализацию. Вы сможете без труда рассмотреть все важные нюансы, будь то номер автомобиля или черты лица. Плавность и реалистичность картинки обеспечивается благодаря частоте записи до двадцати пяти кадров в секунду. Видеорегистратор демонстрирует высокую производительность при работе с потоком данных. Его входящая пропускная способность составляет пятьдесят мегабит в секунду, а исходящая — сорок мегабит в секунду. Это означает, что устройство легко справляется с обработкой и передачей видео высокого разрешения без потерь и задержек. Для эффективного сжатия видеопотока используются передовые алгоритмы, включая современные форматы Н.265 и Н.264, а также их улучшенные версии с плюсом. Это позволяет значительно экономить место на диске без ущерба для качества записи. Для хранения архивов видеозаписей в регистраторе предусмотрена установка одного жесткого диска или твердотельного накопителя огромной емкостью до десяти терабайт. Этого объема достаточно для записи и длительного хранения видео с всех каналов. Гибкость настроек записи позволяет вести ее непрерывно или строго по заданному расписанию, оптимизируя использование дискового пространства. Одной из ключевых особенностей модели является наличие встроенной видеоаналитики. Это интеллектуальный инструмент, который превращает простую запись в умную систему, способную распознавать и анализировать события, экономя ваше время на просмотре архивов. Подключение и управление системой не вызовет сложностей. Регистратор оснащен привычными разъемами: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, двумя портами USB для подключения периферии и стандартным сетевым интерфейсом RJ-45. Поддерживается широкий набор сетевых протоколов, обеспечивающих стабильную интеграцию устройства в локальную сеть и предоставляющих надежный удаленный доступ к просмотру и настройкам. Tiandy TC-R3105 — это компактное, но мощное решение, которое объединяет в себе передовые технологии, надежность и простоту использования, делая вашу систему безопасности по-настоящему современной и эффективной.
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Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5