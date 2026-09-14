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Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная "турель", 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная "турель", 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?

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Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная &quot;турель&quot;, 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731896
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная "турель", 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?

Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 Уличная IP-камера, купольная "турель", 6Мп, 3200?1800@30к/c, WDR 120 дБ, 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), только PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 30м + белая подсветка до 15м, защита IP66, аналитика: 3 Смарт(детекция человека/ТС), без тревожных входов/выходов, без поддержки microSD.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная "турель", 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 Уличная IP-камера, купольная "турель", 6Мп, 3200?1800@30к/c, WDR 120 дБ, 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), только PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 30м + белая подсветка до 15м, защита IP66, аналитика: 3 Смарт(детекция человека/ТС), без тревожных входов/выходов, без поддержки microSD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C34XN 2ENA-28 купольная "турель", 4Мп, 2560х1440@30к/c, DWDR, цвет: 0.001лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1? - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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