Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731887
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Вес, г.
900
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол
Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tiandy
Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол
Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 1/2.8" CMOS, F1.6, Фикс.обьектив., 120dB, 50m ИК, 0.002Люкс, Up to 1920x1080@30fps, 512 GB SD card спот, микрофон, Защита IP67, PoE, Металлический + макрол