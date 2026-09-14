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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D

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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731882
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D

Откройте новые возможности в организации систем видеонаблюдения с IP-камерой Tiandy TC-H324S (23X/I/E/C/V3.0). Эта сферическая камера сочетает в себе мощный функционал и надежную конструкцию, создавая универсальное решение для контроля над объектом как в дневное, так и в ночное время суток. Высочайший уровень детализации изображения обеспечивается благодаря прогрессивной матрице с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет камере передавать видео в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей. Плавная и четкая картинка без размытий при съемке динамичных сцен гарантируется за счет высокой частоты кадров — до 30 в секунду. Вы сможете рассмотреть каждую деталь, будь то номер автомобиля на парковке или лицо человека на входной группе. Сердцем этой модели является моторизованный объектив с многократным трансфокатором, который предлагает удаленное управление фокусным расстоянием в диапазоне от 5 до 115 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать угол обзора, который составляет 55,8 градусов, оперативно переходя от общего плана к крупному, не теряя при этом фокуса. Для работы в условиях полной темноты камера оснащена эффективной инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 150 метров, обеспечивая черно-белое изображение высокого качества даже при нулевой освещенности. Важным преимуществом является интеллектуальная функциональность. Встроенный алгоритм обнаружения движения позволяет камере самостоятельно анализировать видеопоток и реагировать на потенциально важные события, экономя место на карте памяти и время оператора. Наличие слота для карт памяти дает возможность организовать локальную запись видеоархива непосредственно на камеру, повышая отказоустойчивость всей системы. Производительность камеры дополняется поддержкой современных форматов сжатия видео, включая H.264, H.265 и его усовершенствованную версию H.265+, а также MJPEG. Это позволяет значительно сократить объем занимаемого дискового пространства и нагрузку на сеть без потери качества изображения. Питание устройства может осуществляться по технологии PoE, что значительно упрощает монтаж, так как для работы требуется всего один кабель, передающий и данные, и электроэнергию. Камера создана для круглосуточной работы в самых суровых условиях. Ее влагозащищенный корпус соответствует стандарту IP66, что гарантирует надежную защиту от пыли и мощных струй воды. Это делает модель готовой к любым капризам погоды, будь то проливной дождь, снегопад или жаркое солнце. Tiandy TC-H324S — это не просто камера, а полноценный и надежный страж вашего спокойствия, предлагающий профессиональное качество и бескомпромиссную надежность для решения самых ответственных задач.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новые возможности в организации систем видеонаблюдения с IP-камерой Tiandy TC-H324S (23X/I/E/C/V3.0). Эта сферическая камера сочетает в себе мощный функционал и надежную конструкцию, создавая универсальное решение для контроля над объектом как в дневное, так и в ночное время суток. Высочайший уровень детализации изображения обеспечивается благодаря прогрессивной матрице с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет камере передавать видео в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей. Плавная и четкая картинка без размытий при съемке динамичных сцен гарантируется за счет высокой частоты кадров — до 30 в секунду. Вы сможете рассмотреть каждую деталь, будь то номер автомобиля на парковке или лицо человека на входной группе. Сердцем этой модели является моторизованный объектив с многократным трансфокатором, который предлагает удаленное управление фокусным расстоянием в диапазоне от 5 до 115 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать угол обзора, который составляет 55,8 градусов, оперативно переходя от общего плана к крупному, не теряя при этом фокуса. Для работы в условиях полной темноты камера оснащена эффективной инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 150 метров, обеспечивая черно-белое изображение высокого качества даже при нулевой освещенности. Важным преимуществом является интеллектуальная функциональность. Встроенный алгоритм обнаружения движения позволяет камере самостоятельно анализировать видеопоток и реагировать на потенциально важные события, экономя место на карте памяти и время оператора. Наличие слота для карт памяти дает возможность организовать локальную запись видеоархива непосредственно на камеру, повышая отказоустойчивость всей системы. Производительность камеры дополняется поддержкой современных форматов сжатия видео, включая H.264, H.265 и его усовершенствованную версию H.265+, а также MJPEG. Это позволяет значительно сократить объем занимаемого дискового пространства и нагрузку на сеть без потери качества изображения. Питание устройства может осуществляться по технологии PoE, что значительно упрощает монтаж, так как для работы требуется всего один кабель, передающий и данные, и электроэнергию. Камера создана для круглосуточной работы в самых суровых условиях. Ее влагозащищенный корпус соответствует стандарту IP66, что гарантирует надежную защиту от пыли и мощных струй воды. Это делает модель готовой к любым капризам погоды, будь то проливной дождь, снегопад или жаркое солнце. Tiandy TC-H324S — это не просто камера, а полноценный и надежный страж вашего спокойствия, предлагающий профессиональное качество и бескомпромиссную надежность для решения самых ответственных задач.
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Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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